M5S: QUOTE ROSA INGUAIANO 5 STELLE, SALE RISCHIO 'IMBUCATI' NELLE LISTE/ADNKRONOS

13 dicembre 2017- 15:44

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Il timore di 'imbarcare' tutti, più volte manifestato da Beppe Grillo, rischia di incarnarsi, per il M5S, nelle quote rosa previste dal Rosatellum, legge elettorale divenuta croce e delizia dei 5 Stelle. E così, racconta qualche grillino nei corridoi di Montecitorio, tra le file del Movimento c'è la paura diffusa che, in alcuni territori, delle 'ultime arrivate' finiscano per soppiantare chi ambisce a un secondo mandato in Parlamento e vanta una militanza della prima ora.La questione è questa. Ci sono alcune aree -ad esempio Puglia e Abruzzo- in cui la militanza femminile non ha preso granché piede nel pianeta grillino. Ed è lì che le quote rosa previste dalla legge elettorale rischiano di inguaiare i 5 Stelle obbligandoli a iscrivere nei listini nomi dell'ultima ora. La legge elettorale con la quale si andrà alle urne prevede infatti l'alternanza di genere nei listini dei collegi plurinominali. Mentre, sul fronte delle candidature uninominali presentate da un singolo partito, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Percentuale, questa, che ritorna anche per le posizione di capolista: né gli uomini né le donne possono essere rappresentati in misura superiore al 60%. Risultato? Alcuni parlamentari della vecchia guardia rischiano di essere scalzati. "Attualmente alla Camera siamo 88 - fa i conti un deputato - con questa legge elettorale, tra quote rosa e collegi 'terno a lotto', rischiamo di vedere confermati appena la metà degli uscenti. Portare avanti una campagna elettorale con il rischio di restare a casa ma facendo da apripista alla miracolata di turno non è proprio il massimo...".