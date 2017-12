M5S: QUOTE ROSA INGUAIANO 5 STELLE, SALE RISCHIO 'IMBUCATI' NELLE LISTE/ADNKRONOS (2)

13 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - Ragion per cui alcuni sperano che Luigi Di Maio, al tavolo delle regole con Davide Casaleggio e Beppe Grillo, porti le istanze degli uscenti chiedendo, magari, che gli attuali eletti vengano tutti indicati come capilista: "siamo 88 e i listini ben 100, avanzerebbero addirittura posti", fa notare un deputato. Ma in pochi ci sperano davvero. Oltretutto Casaleggio -cosa nota- non vuole che le 'parlamentarie' avvantaggino gli uscenti, già favoriti a suo dire dalla visibilità dovuta al primo mandato in Parlamento. E lo stesso Di Maio, nell'ultima riunione congiunta, ha ricordato i rischi intrinseci ad eventuali regole 'salva eletti', con i 5 Stelle alle prese con ricorsi su ricorsi e il cosiddetto 'legale degli espulsi', l'avvocato Lorenzo Borré, sempre sul piede di guerra.Eppure, quote rosa a parte, qualche mano tesa verso gli uscenti potrebbe arrivare. Come la possibilità, di cui si vocifera nei Palazzi romani, di una 'mini-deroga' alla regola, tutta grillina, di ancorare l’elezione al luogo di residenza. L’idea caldeggiata da molti e allo studio dei vertici è quella di far scegliere ai più votati nelle 'Parlamentarie' in quale collegio correre, ma sempre restando nell'ambito della regione di appartenenza. La scelta, dunque, si giocherebbe solo sui collegi di una stessa area.