7 dicembre 2018- 18:27 M5S, rabbia social contro Dall'Osso

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Dall'Osso alla ciccia, mo sì che se magna come se deve!", "delusione estrema", "spero sia uno scherzo", "finiscila di fare la vittima". La decisione a sorpresa del deputato Matteo Dall'Ossodi abbandonare il Movimento 5 Stelle peraderire a Forza Italianon viene digerita dalla base M5S. E così, sulla pagina Facebook dell'ormai ex esponente grillino, molti fan 5 Stelle decidono di esternare delusione e rabbia prendendo di mira Dall'Osso con commenti al vetriolo. Gli attacchi si concentrano soprattutto sotto il video con lo sfogo in Commissione Bilancio del deputato affetto da Sla per la bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. "Buona permanenza vicino al pregiudicato di Arcore. Hai usato il Movimento per entrare in Parlamento. Uno come te è meglio perderlo, ne guadagna il M5S", attaccano. "Non hai nessunissima giustificazione, se non che ci pensavi già da tempo", è la tesi di un altro. "Per un emendamento bocciato - dice qualcuno - passare ad un partito fondato da Dell'Utri mi sembra veramente eccessivo...". C'è poi chi chiede un passo indietro di Dall'Osso: "Perché non ti dimetti? Se sei in Parlamento è grazie ai voti degli elettori del 5S, e non degli elettori di Forza Italia".