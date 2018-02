M5S: RALLY PER L'ITALIA FA TAPPA IN SICILIA, 7 TAPPE IN DUE GIORNI PER DI MAIO

1 febbraio 2018- 17:30

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Tutte confermate le tappe in programma in Sicilia del candidato premier del M5S Luigi Di Maio che domani, venerdì 2 febbraio, e sabato 3 sarà nell'isola nell’ambito del '#Rally per l’Italia', il tour nazionale per divulgare il programma di governo del Movimento in vista delle elezioni del 4 marzo. Con Di Maio ci saranno il referente regionale per la campagna e portavoce regionale Giancarlo Cancelleri e il coordinatore politico e europarlamentare Ignazio Corrao. Si parte da Acireale, nel catanese, dove domani, alle 11, Di Maio visiterà un’azienda per poi far tappa a Catania dove, alle 14, al Teatro ABC, è previsto un incontro con gli imprenditori del settore del commercio e con la cittadinanza. Alle 18 incontro pubblico con gli imprenditori del settore turistico a al centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa e alle 20.30 la giornata si concluderà ad Avola, al centro culturale giovanile, per un incontro con la cittadinanza.