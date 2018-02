M5S: RALLY PER L'ITALIA FA TAPPA IN SICILIA, 7 TAPPE IN DUE GIORNI PER DI MAIO (2)

1 febbraio 2018- 17:30

(AdnKronos) - Sabato 3 febbraio il primo incontro in programma è alle 10, al cineteatro Italia di Scicli (Ragusa), mentre alle 15 il tour farà tappa a Caltanissetta al centro polivalente Michele Abbate. Qui saranno presenti tutti e 28 i candidati siciliani del M5S dei collegi uninominali per Camera e Senato. Il tour siciliano si concluderà quindi alle 18.30, a Palermo, per un breve incontro con la stampa nei pressi del porto da dove Di Maio si imbarcherà per proseguire il '#Rally per l’Italia' in Sardegna.