M5S: REGOLE IN ARRIVO, BLOG GRILLO PASSA LA MANO, RESTANO SCONTRINI (2)

29 dicembre 2017- 13:10

(AdnKronos) - Qualcuno, nelle file 5 Stelle, aveva proposto di liberarsi una volta per tutti della rendicontazione -ritenuta da molti un meccanismo troppo farraginoso- e fissare una quota da restituire mensilmente. Ma la vecchia pratica degli scontrini sembrerebbe avere avuto la meglio.Nelle nuove regole, come prevedibile, un ruolo sempre più centrale sarà destinato a Luigi Di Maio, che dovrebbe avere un peso decisivo anche sulle scelte assembleari. Il candidato premier dei 5 Stelle, inoltre, dovrebbe avere l'ultima parola sui collegi uninominali, mentre per i listini proporzionali sarà decisivo il voto della Rete.