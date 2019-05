22 maggio 2019- 20:20 M5S: Renzi a Di Maio, 'avete fatto profili finti contro Mattarella'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Di Maio, quello che vuole chiudere Radio radicale, sei in grado di garantire per il fatto che nel pomeriggio di una domenica di fine maggio del 2018, quando nella tua follia hai chiesto l'impeachment del presidente Mattarella, puoi garantire che quei profili twitter che rilanciavano 'Mattarella dimettiti' non erano stati fatti da voi? Perché noi sappiamo che siete stati voi a fare quei profili finti e la mia è un'accusa precisa". Lo dice Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale a Roma.