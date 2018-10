21 ottobre 2018- 13:48 M5S: Renzi, barbari già romanizzati, guru Di Maio è ex-Dc Scotti

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "I barbari li avevano già romanizzati, pezzi importanti dell'establishment avevano già detto no al referendum, come pezzi del sistema economico e finanziario e l'Economist". Lo ha detto Matteo Renzi dal palco della Leopolda."Il guru di Di Maio si chiama Enzo Scotti, un ex ministro democristiano, lo chiamavano Tarzan per la facilità con cui passava da una corrente all'altra...".