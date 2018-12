28 dicembre 2018- 17:00 M5S: Renzi, da Castelli 'asina' a Dibba su Obama golpista, che pochezza...

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "In questi giorni stavo pensando che la pochezza del gruppo dirigente del Movimento Cinque Stelle è la causa, non l’effetto, della leadership di Di Maio". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Guardate gli altri: Roma è in questi giorni sui quotidiani di tutto il mondo per il problema dei rifiuti. Ho difeso il sindaco Raggi dai giustizialisti. Il tribunale l’ha assolta penalmente, la gestione dei rifiuti la condanna politicamente tutti i giorni".Ed ancora: "Mentre i vertici autorevoli dell’Istituto Superiore di Sanità si dimettono contro il Ministro della Sanità Grillo, come reagisce il ministro Grillo? Attacca duramente il… pandoro. Avete letto bene: anziché rispondere alle dimissioni dei professionisti alla guida dell’ISS, la Grillo attacca il pandoro che a suo giudizio sarebbe 'senz’anima come il Pd'. E questa fa il ministro della sanità, mi spiego?". Renzi passa a Laura Castelli: "Il viceministro dell’Economia, Castelli. parla con tracotante incompetenza e arrogante mediocrità di cose che non conosce. Sulla vicenda della tassazione al terzo settore è riuscita a far arrabbiare persino Vita, la voce più autorevole del mondo no profit che l’ha definita, semplicemente, un’asina. Avete letto bene: un’asina".Ed infine Alessandro Di Battista. "E per chi dicesse: adesso tanto torna Di Battista e sistema tutto lui vorrei far notare che Di Battista ha appena definito Barack Obama un golpista. Cioè: Di Battista ha detto che Obama è un golpista. Il futuro del Movimento Cinque Stelle in mano a uno che definisce Obama un golpista. Appena rientra in Italia Di Battista deve farsi vedere, ma da uno bravo. Di Maio è incompetente? Sì, ma paragonato agli altri sembra uno statista. Forse la sua forza è tutta qui".