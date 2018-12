3 dicembre 2018- 14:30 M5S: Renzi, Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al padre

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Non a caso la vicenda di Di Maio non è stata tirata fuori dal servizio pubblico, ma dalle Iene. Nel caso di specie: continuo a pensare che la vicenda che riguarda il padre di Di Maio (lavoro nero, condoni, abusi edilizi, rifiuti, cartelle Equitalia) dovrebbe essere fuori dal dibattito politico". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Ci sono due ragioni per le quali se ne parla. Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che rileva".