M5S: RENZI, GRIDANO AL COMPLOTTO CONTRO CHIUNQUE FA DOMANDE

17 gennaio 2018- 18:20

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "I grillini gridano al complotto contro chiunque faccia domande". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "L’amministrazione Appendino ha un problema sul bilancio avendo cambiato (falsificato?) una posta nel documento. I sindaci revisori del Comune si sono dimessi, fatto clamoroso. Quando noi lo facciamo educatamente notare, la reazione della sindaca è: vergogna, il Pd non è garantista"."Ma come? Siete quelli che per ogni avviso di garanzia (vero o inventato) scatenano campagne di odio contro di noi e adesso -sottolinea il segretario del Pd- vi lamentate se facciamo domande su un potenziale falso in atto pubblico? Nel frattempo il sindaco a cinque stelle di Livorno, Nogarin, è stato indagato per omicidio colposo. Da parte nostra nessuna polemica, nessuna campagna di odio, solo il rispetto per la magistratura e per la verità. Noi non speculiamo sull’immane tragedia di Livorno".