M5S: RENZI, GRILLO VA A PONTIDA, CHE DICONO INTELLETTUALI SINISTRA?

16 giugno 2017- 20:34

Roma, 16 giu. AdnKronos) - "In queste ore si compie una svolta interessante per la politica italiana: l'avvicinamento progressivo del Movimento Cinque Stelle alle posizioni della Lega Nord. E giustamente - dal suo punto di vista - Salvini rivendica la primogenitura, il copyright di certe posizioni che noi contestiamo radicalmente e che invece fanno breccia tra i dirigenti del movimento di Beppe Grillo. Tutto legittimo, sia chiaro. Ognuno decide la propria linea politica". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Colpisce, semmai, il silenzio degli intellettuali, delle cantanti, degli attori, dei commentatori che in questi mesi ci hanno spiegato che i Cinque Stelle erano la vera sinistra", aggiunge. "Il Pd delle Unioni civili, della lotta allo spreco alimentare, della prima misura contro la povertà, della riduzione delle tasse al ceto medio, del Dopo di noi, della legge sull'autismo, del piano da due miliardi sulle periferie, dell'anticipo pensionistico, della quattordicesima alle pensioni minime, della cooperazione internazionale non sarebbe un partito di sinistra, secondo questi intellettuali-cantanti-attori-commentatori". "Mentre Beppe Grillo che stacca un biglietto per Pontida è il vero rappresentante, francescano si direbbe, del proletariato. Tesi suggestiva. Chissà se qualcuno di questi intellettuali-cantanti-attori-commentatori sentirà il bisogno di dire qualcosa nei prossimi giorni. In attesa, buon fine settimana a tutti!", conclude.