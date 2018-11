5 novembre 2018- 13:14 M5S: Renzi, Muos prossima giravolta Di Maio

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "In questa settimana il Movimento Cinque Stelle ha cambiato idea anche sul TAP, bene. Quindi, ricapitolando: hanno preso i voti promettendo di bloccare il Tap in quindici giorni" e ora "il Tap si fa e Di Maio la definisce 'un’opera strategica'. Hanno preso i voti promettendo di chiudere Ilva" e "l'Ilva è ancora lì". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.E continua: "Hanno promesso di non fare accordi con nessuno" ma "sono al governo con la Lega. Hanno promesso di non mandare al governo gente non votata da nessuno" ed invece "il presidente del Consiglio non si è mai candidato. Hanno promesso di non fare condoni" ma "hanno votato un maxi-condono edilizio e un maxi-condono fiscale"."La prossima giravolta sarà quella sul Muos in Sicilia. A me Di Maio ricorda sempre di più quel signore di Lajatico che ha fatto finta di perdere la memoria per scappare dalla suocera. Solo che in questo caso la parte della suocera tocca ai cittadini che hanno votato Cinque Stelle…", conclude l'ex-premier