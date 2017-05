M5S: RENZI, PARTITO DELLA POST-VERITà, PD HA CORAGGIO VERITà

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Che vi sia una sintonia speciale tra il Movimento 5 stelle e la post verità non ho dubbi. Così come non ho dubbi sul fatto che, come dice Macron, il populismo deve essere affrontato con un’arma precisa: il coraggio della verità". Lo sottolinea il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Foglio'. "Dico - aggiunge - che è un problema che esiste, molto grave, che coincide con una stagione della storia in cui qualcuno pensa che sia sufficiente far diventare virale un contenuto per far diventare vero quel contenuto. Ci sono partiti che provano a vincere le elezioni così. Poi ce ne sono altri che proveranno a vincerle facendo l’opposto: mettendo in campo il coraggio della verità”.