M5S: RENZI, SONO ESPERIMENTO DI GRILLO E CASALEGGIO

23 gennaio 2018- 20:40

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "I Cinque Stelle non sono il nostro bersaglio polemico, sono un esperimento creato da Roberto Casaleggio e Beppe Grillo qualche anno fa. Oggi governano molte città e lascio ai cittadini giudicare come stanno governando. In questa campagna elettorale abbiamo un mese, possiamo verificare quando uno promette la luna che cosa ha fatto in questi anni". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio 1. "Oggi il M5s non è credibile quando dice di voler cambiare tutto perchè ha sempre detto no. Se il cambiamento è quello di Torino o di Roma, dico: 'no grazie'", conclude il segretario del Pd.