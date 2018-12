17 dicembre 2018- 15:54 M5S: Renzi, su Di Battista tutto tace, Rai grillina ignora notizia

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - "Ho aspettato qualche ora per vedere se qualcuno avesse interesse a approfondire la notizia. Ma nulla, silenzio di tomba. Non ne parla nessuno. La storia è questa. Stamani il Giornale ha pubblicato una notizia curiosa. L’azienda della famiglia Di Battista, di cui sarebbe socio Alessandro, avrebbe problemi con fisco, banche, fornitori e dipendenti. È una notizia vera o una FakeNews?". Lo scrive Matteo Renzi su Fb."Per una cosa del genere, che riguarda uno dei principali leader del partito di maggioranza, si dovrebbero aprire i siti, dedicare servizi ai Tg, chiedere commenti e fare giornalismo di inchiesta". "Vorrei ricordare che mio padre è stato l’apertura dei Tg per giorni, l’argomento principale dei talk per intere settimane. E al momento le condanne le ha prese solo Travaglio, non lui. La Rai grillina invece ha totalmente ignorato la notizia. La redazione dei colleghi di Di Battista tace. I talk discutono d’altro. Non se ne deve parlare", sottolinea.