1 ottobre 2019- 15:58 **M5S: riunione senatori con Di Maio, affrontata anche lettera 70 eletti**

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - E' stata affrontata anche la questione della lettera firmata da 70 senatori grillini -al centro della riunione di fuoco della scorsa settimana- nel corso dell'assemblea a Palazzo Madama che ha visto spuntare, a sorpresa, il capo politico M5S, Luigi Di Maio. La lettera in questione chiede di rendere più deliberante l'assemblea degli eletti, un tema affrontato in maniera pacata e costruttiva, raccontano alcuni presenti, con un Di Maio che si è posto soprattutto all'ascolto.Nessun accenno, invece, nel corso dell'assemblea, all'altra richiesta avanzata la scorsa settimana da un gruppo di senatori, quella di convocare un'assemblea degli iscritti M5S per modificare lo statuto e creare un comitato dei 10 che governi il Movimento. "E' una questione più complessa - spiega all'Adnkronos il senatore Stefano Lucidi - che a mio avviso esula dalle competenze del gruppo M5S al Senato. Quello di oggi è stato un confronto molto sereno, interlocutorio. Luigi è venuto qui ad ascoltarci, cosa che ha sempre fatto da quando riveste il ruolo di capo politico".Di Maio si è soffermato anche sull'azione di governo da qui ai prossimi mesi, soffermandosi in particolare sulla Nadef approvata ieri e sulla legge di bilancio che attende l'esecutivo gialloverde e che deve essere presentata in Parlamento entro il 20 ottobre. Punto anche sulla riforma del taglio dei parlamentari -cavallo di battaglia del Movimento- e sul 'restyling' della legge elettorale.