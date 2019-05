30 maggio 2019- 21:03 M5S: Rotta (Pd), 'record è sei milioni di voti in meno'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Il record mondiale delle votazioni di Di Maio è 6 milioni di voti in meno in un anno. Per tutto il resto c’è Rousseau. Deve essere bello vivere senza avvertire il senso del ridicolo”. Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera.