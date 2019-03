7 marzo 2019- 12:39 M5S: Sabatini, '1 mln l'anno importo adeguato per Rousseau'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Chi si occupa di investimenti e di innovazione sa che serve un investimento importante. Novantamila euro al mese e 1 milione di euro l’anno, come viene spesso sottolineato, sono un importo adeguato e necessario per mettere in piedi un sistema estremamente innovativo”. Queste le parole di Enrica Sabatini, socia dell’associazione Rousseau, ad Agorà Rai Tre sul finanziamento dell’Associazione.