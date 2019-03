7 marzo 2019- 12:42 M5S: Sabatini, 'Rousseau fa un po' fatica, presto nuova piattaforma'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Sul caso Diciotti “la Fattori sostiene di non essere riuscita a votare. In realtà in quella votazione hanno votato 52 mila persone. Va fatta una specifica. L’attuale piattaforma è una piattaforma che è nata quando noi eravamo probabilmente al 10% e utilizzavamo soltanto la funzione voto. Oggi ci sono 12 funzioni sulla piattaforma e vengono fatte molte attività. E abbiamo definito una nuova piattaforma, una nuova infrastruttura sulla quale stiamo lavorando, che andrà a sostituire l’attuale. Ovviamente in questo momento stiamo utilizzando questa che fa un po’ fatica a gestire tutta l’attività”. Queste le parole di Enrica Sabatini, socia dell’associazione Rousseau, ad Agorà Rai Tre, sui problemi dell’attuale piattaforma Rousseau evidenziati dalla senatrice 'ribelle' del M5S Elena Fattori.