20 novembre 2018- 10:34 M5S: sabato Di Maio a Palermo

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Il vicepremier Luigi Di Maio, come apprende l'Adnkronos, sarà sabato a Palermo per incontrare i parlamentari siciliani ma anche un gruppo di imprenditori. Il ministro dell'Economia sarà nel capoluogo siciliano per tutta la giornata. Non è escluso, ma il programma è ancora in via di definizione, che Di Maio possa partecipare la sera prima a Corleone (Palermo) alla chiusura della campagna elettorale per l'elezione del sindaco della cittadina commissariata per infiltrazioni mafiose. Il candidato a sindaco del comune che ha dato i natali ai boss mafiosi Riina e Bagarella è Maurizio Pascucci, 58 anni, originario di Poggibonsi, provincia di Siena, ma residente da anni a Corleone.