31 ottobre 2018- 16:33 M5S: salta assemblea congiunta, rinviata a data da destinarsi

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Salta l'assemblea congiunta dei parlamentari M5S, che avrebbe dovuto tenersi oggi -inizialmente alle 15, poi alle 18.30- per discutere anche dei provvedimenti e delle decisioni del governo Conte più indigeste all'ala ortodossa del Movimento, dal dl sicurezza alla Tap, passando per il condono edilizio per Ischia. La decisione, che non è ancora stata ufficializzata ma ormai è certa, spiegano i vertici del M5S, si è resa necessaria per il protrarsi dei lavori d'Aula alla Camera, dove continua ad oltranza il dibattito sul dl Genova.