30 maggio 2019- 22:23 M5S: Salvini, 'bene conferma Di Maio, almeno c'è qualcuno che comanda'(2)

(AdnKronos) - "In questi nove mesi ci ho lavorato bene -ha aggiunto Salvini- è persona seria, leale, onesta, non è un signor no di professione. Mi auguro che abbia il controllo della situazione della maggioranza alla Camera e al Senato e che si riescano a proporre e ad approvare leggi".