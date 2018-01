M5S: SALVINI, BENVENUTI IN PIAZZA DUOMO SE ANCHE PER LORO 'PRIMA ITALIANI'

14 gennaio 2018- 14:49

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - "Faremo una grande manifestazione nazionale il 24 febbraio in Piazza Duomo a Milano, partendo dalla nostra idea guida, e cioè che vengono 'prima gli italiani'". Se anche Di Maio la pensa così, "lo invito alla manifestazione". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata. "Ho letto che negli ultimi giorni i 5Stelle vogliono cancellare legge Fornero. Non sono geloso delle nostre buone idee su autonomia e legittima difesa. Se davvero i 5Stelle pensano che italiani vengono prima allora - ribadisce - sono benvenuti in piazza Duomo".