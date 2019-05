29 maggio 2019- 20:58 M5S: Salvini, 'buon voto a 5 Stelle, Grillo? non polemizzo'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Auguro buon voto agli amici dei 5 Stelle e poi spero si torni a lavorare, bene in fretta e senza polemiche. Grillo mi ha attaccato anche oggi. Io non rispondo, non mi interessa. Gli italiani non mi pagano lo stipendio per rispondere a Grillo o a Renzi". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.