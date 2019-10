29 ottobre 2019- 19:01 M5S: Salvini, 'onore a sindaco Imola, bella lezione per Di Maio e Conte'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oggi uno dei sindaci della città più popolose governate dai 5 Stelle, il sindaco di Imola si è dimesso, ha mollato i 5 Stelle perché non vuole morire burattina del Pd. Onore al coraggio e alla coerenza di questo sindaco che ha detto basta. Una bella lezione morale per un Conte qualunque e un Di Maio qualunque". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.