M5S: SALVINI, PD PENSI A RESTITUIRE RAI A ITALIANI, W ORIETTA BERTI

15 gennaio 2018- 13:19

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "A me piace Orietta Berti, se mi sentisse mio figlio si arrabbierebbe ma a me piace, e penso che i parlamentari del Pd, anziché lamentarsi di una dichiarazione radio della Berti", che ha espresso la propria preferenza per il M5S, "dovrebbero restituire agli italiani il controllo della Rai, perché c'è una disinformazione a livello televisivo nazionale, soprattutto sulle reti pubbliche, che va al di là di Orietta Berti. Viva Orietta Berti". Così Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a Montecitorio. "Certo - aggiunge - siam messi male se il dibattito politico verte su Orietta Berti".