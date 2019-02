26 febbraio 2019- 17:47 M5S: Sarti si dimette da presidente Commissione Giustizia e si autosospende

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della commissione Giustizia della Camera e, a tutela del Movimento 5 Stelle, mi autosospendo". Lo annuncia in una nota la deputata Giulia Sarti."In questa occasione, tengo anche a precisare -aggiunge- che né Ilaria Loquenzi né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell’affrontare una situazione personale e delicata".