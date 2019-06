10 giugno 2019- 22:27 M5S: Sensi, Conte, Di Maio e Fico prendano distanze da insulti Grillo a stampa

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Fino a quando dovremo sopportare gli insulti di Grillo e dei Cinque Stelle nei confronti dei giornalisti? Oggi l’intervista di Alessandro Poggi, ‘non siete media, siete mediocri’. I vertici M5S prendano immediatamente le distanze". Lo scrive il deputato del Pd Filippo Sensi, in un tweet in cui chiama in causa Luigi Di Maio, Roberto Fico e Giuseppe Conte.