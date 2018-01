M5S: SICILIA, IN LISTA EX DEPUTATI E SOCIETà CIVILE

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Qualche deputato uscente, testimoni di giustizia, attivisti e volti noti della società civile. Le liste del M5S in Sicilia per le Politiche del 4marzo rispondono alle previsioni e, come sottolinea Giancarlo Cancelleri arrivando al tribunale di Palermo per la presentazione, si distinguono per "un'apertura alla società civile che non ha mai trovato spazio in altri partiti". Con lui Adriano Varrica in corsa nel collegio plurinominale alla Camera per la Sicilia occidentale, insieme, fra gli altri, agli ex Chiara Di Benedetto, Azzurra Cancelleri (sorella di Giancarlo e capolista a Gela), Danilo Maniscalco. Per la Sicilia orientale fra i candidati ci sono l'ex Francesco D'Uva, Giulia Grillo e Alessio Villarosa. Per il plurinominale al Senato si ricandidano Vincenzo Santangelo (Sicilia occidentale) e Michele Giarrusso (capolista per la Sicilia orientale). Nel collegio uninominale per il Senato a Palermo-Resuttana-San Lorenzo è in corsa l'ex direttore di Banca Etica Steni Di Piazza, a Palermo-Bagheria sarà candidata Loredana Russo, a Marsala Francesco Mollame, ad Agrigento Gaspare Marinello, a Gela Pietro Lorefice ex assessore del sindaco ex grillino Domenico Messinese, a Messina Grazia D’Angelo, ad Acireale Tiziana Drago, a Catania l’uscente Nunzia Catalfo e a Siracusa Pino Pisani. Per Montecitorio correranno a Palermo-Resuttana-San Lorenzo Aldo Penna, a Palermo-Libertà il medico direttore dell'ospedal Civico Giorgio Trizzino, a Palermo-Settecannoli Roberta Alaimo. A Bagheria Vittoria Casa, a Monreale Giuseppe Chiazzese, a Marsala Piera Aiello, cognata di Rita Atria e testimone di giustizia. A Gela è in corsa Dedalo Pignatone, ad Agrigento Michele Sodano, a Mazara del Vallo Vita Martinciglio, a Messina l’uscente Francesco D’Uva e a Barcellona Pozzo di Gotto l’altro ex Alessio Villarosa. Ad Acireale ci riprova l'ex deputata Giulia Grillo, a Enna toccherà ad Andrea Giarrizzo, a Catania ci sarà Laura Paxia, a Misterbianco la candidata alle Europee Simona Suriano, a Siracusa Paolo Ficara, a Paternò Eugenio Saitta, a Ragusa a Maria Lucia Lorefice e ad Avola Maria Marzana.