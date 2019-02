16 febbraio 2019- 19:35 M5S: Silvestri, 'nessuna discussione su revisione doppio mandato'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - “Abbiamo sempre detto ‘due mandati e poi si torna alla vita di prima’ e così sarà. Smentiamo categoricamente i retroscena di alcuni giornali, secondo i quali il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a cambiare la regola del doppio mandato. Le dietrologie, specie quelle annunciate con sfacciata certezza, fanno danno al senso di verità e alla correttezza delle informazioni”. Lo afferma Francesco Silvestri, vicecapogruppo M5S alla Camera.“Maturare può significare anche essere in grado di rivedere alcuni tabù, ma non è il caso della regola del doppio mandato. Non se n’è mai discusso -ribadisce- e non è questa di certo la nostra priorità”.