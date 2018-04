27 aprile 2018- 18:14 M5S: simbolo e nome ancora a rischio, lunedì Grillo torna in Tribunale/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - In un passaggio della memoria ad adiuvandum - visionata dall'Adnkronos e depositata questa mattina dall'avvocato Alessandro Gazzolo, il legale che, insieme a Borré, porta avanti la battaglia dei pionieri grillini - è scritto nero su bianco come "il nome, e il diritto in esso innervato", siano "indisponibili e protetti, oltre che dall'art. 7 del codice civile, dall'art. 2 della Costituzione, che li definisce inviolabili", e dunque "deve comunque considerarsi radicalmente nulla qualsiasi pattuizione, anche statutaria, che attribuisca a terzi il diritto di utilizzo del nome di una persona, principio questo pacificamente applicabile anche in capo alle associazioni non riconosciute". Quanto al simbolo dell'associazione, "rientra nell'alveo dei diritti della personalità e dell'identità dell'associazione - si legge sempre nella memoria - che, al pari del diritto al nome, devono ritenersi assoluti, inviolabili e indisponibili, rendendo nulla qualsiasi pattuizione che attribuisca a terzi la 'proprietà' del simbolo" stesso.