27 aprile 2018- 18:14 M5S: simbolo e nome ancora a rischio, lunedì Grillo torna in Tribunale/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Nella memoria viene anche citato un lungo passaggio in cui Aldo Giannuli, politologo e saggista, spiega i motivi del suo addio al M5S: "Oggi, nel movimento vige un regolamento che nessuno ha mai approvato - scriveva lo studioso - e che dà pieni poteri al capo politico, sino al punto di dargli la possibilità di nominare i capigruppo parlamentari non più eletti (cosa che non ha precedenti nella storia del parlamento repubblicano)".Per i due legali che difendono gli interessi della prima associazione, "rimane comunque insuperabile la constatazione che, in base al principio generale 'prior in tempore potior in iure', spetti all'associazione reclamante il diritto di utilizzo esclusivo della denominazione 'MoVimento 5 Stelle'”. Stessa conclusione per simbolo, dominio internet e liste di iscrizione al M5S. Semmai Borré e Gazzolo dovessero spuntarla, per il Movimento di Luigi Di Maio si aprirebbe una nuova grana con conseguenze ancora difficili da immaginare.