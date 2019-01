8 gennaio 2019- 16:29 M5S: Sisto, da Grillo deriva contra legem

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Un’altra boutade, l’ennesima firmata da Beppe Grillo. La proposta di rendere pubblico il casellario giudiziario per i politici è, semplicemente, una assurdità, una deriva contra legem, tenuto conto della presunzione di non colpevolezza e dei più elementari princìpi di riservatezza”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. “Il fondatore del M5S, alle prese con gli insuccessi propri e della sua creatura, sta cercando di annacquare i flop politici -aggiunge l'esponente azzurro- tornando agli antichi fasti dell'antipolitica fondata sull'odio. Stimolando sentimenti negativi, la veemenza contro il Palazzo, Grillo cerca di ‘dopare’ la percezione pubblica sull’operato pentastellato, provando a far passare in secondo piano l’evidente e oggettiva incapacità del suo movimento. Tecnica cinica ma puerile, che rivela la fragilità della proposta dei 5 Stelle”.