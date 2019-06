25 giugno 2019- 17:53 M5S: staff Buffagni, giovedì in Senato ma non per sedare animi

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "È assolutamente vero che la scorsa settimana il sottosegretario Stefano Buffagni ha passato l'intera mattinata di giovedì al Senato dove però si è 'limitato' prima a rispondere in Aula a un'interrogazione e poi a svolgere normale attività di governo. Non ha quindi sedato animi". Lo precisa lo staff del sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni.