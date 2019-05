30 maggio 2019- 21:10 M5S: sventati tre attacchi hacker durante voto Rousseau su Di Maio

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Tre attacchi hacker durante le votazioni sulla piattaforma Rousseau sul ruolo di Luigi Di Maio a capo del M5S. "Anche oggi hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote - si legge sul blog delle Stelle - con tre attacchi DDoS (dalle 11:17 alle 11:21, dalle 12:38 alle 11:40 e dalle 12:30 alle 13:00 circa). Non ci sono riusciti. Le performance dell’area voto di Rousseau sono rimaste intatte, a parte un debole rallentamento durato meno di mezz’ora". "In passato, alcuni attacchi informatici ci hanno spinto a migliorare la nostra infrastruttura. Da mesi, come sapete, stiamo riscrivendo la piattaforma Rousseau aumentandone l’efficienza, la sicurezza e l’elasticità. E il risultato odierno è bella prova di forza - si legge ancora - Certo, la strada da fare è lunga. E il sistema è ancora in fase di testing. Ma oggi, durante il primo vero test di carico reale, il sistema ha retto ed è riuscito ad assicurare la fluidità, velocità e sicurezza del voto".