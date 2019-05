21 maggio 2019- 20:11 M5S: Tajani, 'votando 5 Stelle italiani hanno fatto danno a loro stessi'

Roma, 21 mag.(AdnKronos) - "Gli italiani votando i 5 Stelle hanno fatto un danno a loro stessi, e la Lega - anche se ha detto di essere contraria a diversi provvedimenti dei loro alleati - ha votato a loro favore. Quella di Berlusconi è una provocazione per dire che semplicemente gli italiani hanno votato per chi poi ha tradito le loro aspettative. (…) Gente come Toninelli altrove farebbe altro anziché il ministro". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani (FI), a Otto e mezzo su La7.