M5S: TAPPE IN SICILIA PER IL 'TRASPORTI TOUR'

20 luglio 2017- 16:14

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Incontrare i siciliani per verificare lo stato del trasporto pubblico nel territorio e per discutere delle prospettive". E' questo l'obiettivo della tappa in Sicilia di 'Trasporti Tour', il giro che una rappresentanza di parlamentari del Movimento Cinque stelle sta facendo nelle regioni italiane sul tema delle carenze e dello sviluppo del trasporto pubblico. Sabato 22 luglio, con partenza alle 10 da Palermo, i deputati Michele Dell'Orco, Giuseppe Brescia, Mirella Liuzzi e Chiara Di Benedetto percorreranno in bus la Palermo-Agrigento, con tappe a Villa Fabiana, Misilmeri, Bolognetta, fino a Vicari (Pa). I deputati incontreranno cittadini e attivisti, con cui si soffermeranno a discutere dei nodi principali della mobilità interna. L'appuntamento finale sarà a Vicari, alle 16, con un'agorà sul tema. "Garantire trasporti efficienti è tra le priorità del Movimento 5stelle - sottolinea Di Benedetto - che in ambito parlamentare sta lavorando molto in proposito, a parte sensibilizzando i territori, spesso rassegnati a subire servizi inadeguati e in tanti casi perfino inesistenti".