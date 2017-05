M5S: TAVERNA DOMANI A PALERMO, INIZIATIVA CON CANDIDATO SINDACO FORELLO

13 maggio 2017- 14:57

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Lo hanno già ribattezzato 'Parco Tindari', anche se in realtà è uno spazio verde abbandonato che si trova nel quartiere periferico Borgo Nuovo, a Palermo. Si trova a pochi passi dalla fermata del tram e per anni è rimasto in disuso. Eppure potrebbe diventare in un parco di quartiere da restituire ai cittadini a costo zero. L'idea è del Movimento 5 Stelle, che per accendere i riflettori sul rilancio ecosostenibile della città e presentare il progetto del Parco Tindari ha organizzato per domani un'iniziativa. All'appuntamento, in programma a partire dalle 10 in via Tindari a Borgo Nuovo, parteciperanno oltre al candidato sindaco di Palermo del M5s, Ugo Forello, anche i portavoce del M5S Paola Taverna (Senato), Ignazio Corrao (Parlamento europeo), Giampiero Trizzino e Giancarlo Cancelleri (Assemblea regionale siciliana).