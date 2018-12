20 dicembre 2018- 12:22 **M5S: Toninelli, Lega corre? Noi maratoneti, a fine traguardo vedremo**

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - La lega cannibalizza il M5S? "Dei sondaggi me ne frego, noi non siamo dei centometristi. Cinque anni di governo non sono fatti da tante gare di cento metri che ti tagliano le gambe. Noi siamo dei bravi maratoneti, quando arriveremo al traguardo della maratona, vediamo i risultati e tiriamo le somme". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.