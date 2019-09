24 settembre 2019- 20:45 M5S: Vaccaro, 'Di Maio ci ha portati al 33%, siamo con lui'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio è il capo politico che ha portato il M5s al 33% nel marzo 2018. Ha dovuto affrontare sfide difficilissime nell'ultimo anno e mezzo, e spiace vedere che ora al nostro interno c'è chi strilla in maniera inconcludente nei suoi confronti. Le critiche hanno un senso quando sono costruttive, non quando sono semplici provocazioni sguaiate". Lo dice Sergio Vaccaro, senatore M5s."Ora i giornalisti parlano di caos, ma in realtà si tratta semplicemente di un rivedibile sfogo isolato di un singolo. Al Senato eleggeremo un nuovo capogruppo che rappresenterà tutti noi e continueremo a lottare a fianco a Luigi Di Maio perché il governo appena nato faccia le cose che i cittadini si aspettano da noi".