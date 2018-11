7 novembre 2018- 13:40 **M5S: Valli su cv e laurea 'spariti', chiedo scusa e mi autosospendo**

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "In merito alle notizie sul mio curriculum pubblicate sulla stampa, desidero scusarmi prima di tutto con il MoVimento 5 Stelle, coi cittadini, gli attivisti e i miei colleghi al Parlamento europeo per l’errore commesso e me ne assumo le responsabilità. Ho comunicato ai probiviri la mia autosospensione dal MoVimento e attendo le loro decisioni a riguardo". Lo annuncia su Facebook l'europarlamentare M5S Marco Valli, al centro di un'inchiesta del Sole24ore online su cv e laurea 'sospetti'.