M5S: VERSO ADDIO BLOG GRILLO, HA RIVOLUZIONATO COMUNICAZIONE POLITICA/ADNKRONOS (3)

14 gennaio 2018- 14:10

(AdnKronos) - "C'è infatti molto di nuovo nella scelta dei temi - fa notare Morcellini - è come se in qualche modo anche chi si è esercitato un po' troppo sul grido politico", con una comunicazione "sbrigativa e asintattica, comprende che i cambiamenti del mondo non passano solo dalla politica", e decide di concentrarsi su altri saperi e approfondimenti che vanno al di là del "mero cortile della politica: apprezzo l'autocritica implicita di questa scelta".Un cambio di passo epocale, per il mondo M5S, che arriva dopo 13 anni in cui, di fatto, il blog di Grillo è diventato prima motore e poi finestra sul pianeta 5 Stelle. In questi anni, il blog del comico genovese ha mostrato, evidenzia lo studioso, "quante parole mancavano al dibattito politico italiano". All'inizio fungendo da canale "di controinformazione", anche se, in realtà, sottesa c'era "una solida collaborazione con il mainstreaming"."Sfruttando il canale della digitalità della Rete - spiega infatti Morcellini - il messaggio di Grillo era studiato per arrivare a giornali e tv. E' difficile non riconoscere onore alle armi di questo esperimento di comunicazione politica che ha irrimediabilmente influenzato gli altri attori in scena", producendo fenomeni di "allineamento e modernizzazione".