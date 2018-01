M5S: VERSO ADDIO BLOG GRILLO, HA RIVOLUZIONATO COMUNICAZIONE POLITICA/ADNKRONOS (4)

14 gennaio 2018- 14:10

(AdnKronos) - Morcellini riconosce anche i limiti di questa esperienza che ormai, con l'arrivo del nuovo blog, può dirsi definitivamente archiviata. "Non è tutto oro quel che luccica" dice, puntando il dito contro i fenomeni di "spettacolarizzazione e personalizzazione" che hanno contraddistinto questi 13 anni di blog nel segno del sodalizio con la Casaleggio associati.Limiti che emergono con più forza, a detta dello studioso, "in un Movimento che voleva fare dell''uno vale uno' la propria bandiera, mentre è vero che il ruolo delle persone in politica rimane decisivo. Dunque, a dispetto degli annunci, potremmo dire 'niente di nuovo sotto il sole': al centro di tutto c'erano Grillo e Casaleggio, altro personaggio di estremo rilievo che andrebbe rivalutato".In questi anni che hanno accompagnato la nascita e la vita del blog di Grillo "abbiamo dovuto prendere atto - aggiunge inoltre Morcellini - che l'informazione digitale, che si è presentata come possibilità di accesso al bene comune dell'informazione, si è progressivamente mischiata al pericolo di balle e fake news. I siti, non parlo nello specifico del blog di Grillo, non sono stati in grado di fronteggiare la sfida" che si poneva loro, finendo spesso per cedere il passo "a gridi comunicativi che, anche quando si dava spazio ad approfondimenti, si basavano sempre su una struttura narrativa che era scoperta dell'ultimo, anche se la scoperta non c'era quasi mai".