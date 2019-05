28 maggio 2019- 17:30 M5S: verso congiunta dei veleni, sale pressing per rimpasto governo/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - L'analisi del voto del deputato Riccardo Ricciardi è impietosa: "Se perdi 4-0 è evidente che qualcosa nella squadra non va. E il voto degli elettori si rispetta sempre". Nelle Commissioni, racconta una fonte 5 Stelle alla Camera, cresce l'insofferenza nei confronti di alcuni sottosegretari, giudicati dai colleghi parlamentari non all'altezza del proprio ruolo. Questa mattina, mentre il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco era al telefono nel cortile di Montecitorio, una parlamentare grillina si lasciava sfuggire con un collega una battuta impietosa nei suoi confronti in dialetto napoletano: "Chist è 'o primo che adda zumpà".E proprio un possibile 'ritocco' alla squadra di governo è stato uno dei temi affrontati ieri nel corso del vertice al Mise con tutto il gotha grillino. Il sottosegretario agli Affari regionali Buffagni, fedelissimo di Di Maio, viene descritto da una fonte che ha partecipato alla riunione come uno dei più scontenti della situazione attuale: "Così non si può andare avanti, il M5S al governo è stato bocciato dai cittadini, quindi o si cambia o è meglio lasciar perdere. Ed abbiamo trascurato il Nord", queste le parole di Buffagni, secondo quanto viene riferito all'Adnkronos. E anche Paola Taverna non avrebbe mancato di sottolineare il proprio dissenso nel corso della riunione fiume. Ma c'è anche chi fa notare che un 'rimpasto', ora, vorrebbe dire regalare più poltrone alla Lega.