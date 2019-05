28 maggio 2019- 17:30 M5S: verso congiunta dei veleni, sale pressing per rimpasto governo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Intanto cresce l'attesa per la resa dei conti di domani sera. Gli uomini vicini a Di Maio mostrano di non temere l'appuntamento. E anche se dovesse arrivare la richiesta di un passo indietro, nessun timore: "Luigi ne uscirebbe solo rafforzato: non c'è alternativa alla sua leadership". Alcuni big del Movimento hanno parlato in chiaro della necessità di rivedere i molteplici ruoli di Di Maio. "Per me la generosità di Luigi di mettere insieme tre, quattro incarichi in qualche modo deve essere rivista, perché il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica h24", dice ad esempio Gianluigi Paragone. Carla Ruocco non usa mezzi termini: "Siamo caduti anche noi come altri prima di noi nella trappola dell'immagine dell'uomo solo al comando". Chi guarda ad Alessandro Di Battista per un passaggio del testimone, però, è fuori strada: "Se voleranno coltelli non saranno certo i miei...", avrebbe detto l'ex deputato ad alcuni vecchi colleghi prima di prendere parte alla riunione al Mise.