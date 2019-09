23 settembre 2019- 18:22 M5S: verso nuovi capigruppo, in pole Macina e Toninelli (2)

(AdnKronos) - In base alle nuove regole dello statuto, l'assemblea dei deputati eleggerà a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo "nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari ed il tesoriere". Anche al Senato la squadra si rinnova. Domani alle 13.30 i senatori grillini si riuniranno per avviare le procedure per eleggere il nuovo capogruppo e la sua squadra. A Palazzo Madama sembra essere in pole Danilo Toninelli, già presidente del gruppo prima di lasciare il ruolo da presidente per ricoprire quello da ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.