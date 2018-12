16 dicembre 2018- 21:54 M5S: vertice di governo oscura brindisi di Natale con Grillo

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - Brindisi di Natale alle 19.30. La location è familiare: l'hotel Forum nel cuore di Roma, dove Beppe Grillo è di casa. Ma l'appuntamento tra il cofondatore del Movimento e i rappresentanti del governo in quota 5 Stelle finisce per essere oscurato dal vertice dei big di governo sulla manovra in programma a Palazzo Chigi appena mezz'ora più avanti, alle 20. Costretto a saltare l'appuntamento con Grillo il vicepremier Luigi Di Maio, che raggiungerà il padre nobile del Movimento solo a vertice terminato, sempre che i tempi lo consentano. Il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, fa una capatina al Forum poco prima dell'inizio della riunione con Conte e gli altri, pochi minuti prima di correre a Chigi.Intanto nell'albergo a due passi dai fori imperiali fanno capolino il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, la presidente della Commissione Finanze della Camera Carla Ruocco, i sottosegretari Vincenzo Spadafora e Vittorio Ferraresi. Sicuramente non arriveranno al brindisi di Natale il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il ministro ai Trasporti e le Infrastrutture Danilo Toninelli: loro non sono previsti al vertice a Chigi, ma sono lontani da Roma per altri impegni.