M5S: VERTICI, HACKER SUPERPAGATI, MAILING LIST PREZIOSA SVENDUTA PER 1 BITCOIN

7 febbraio 2018- 12:25

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Gli hacker che hanno rubato i dati di Rousseau sono stati finanziati con ingenti somme di denaro. Questa la convinzione dei vertici del M5S, alle prese con un nuovo caso di hackeraggio che ha visto i dati privati di Davide Casaleggio finire online."Si tratta chiaramente di professionisti -è il ragionamento che rimbalza tra Roma e Milano, dove ha sede la Casaleggio associati, quartier generale grillino- la prova è il fatto che finora la polizia ha beccato solo uno degli hacker, Evariste Galois, mentre l'altro hacker, o meglio collettivo di hacker, chiamato R0gue_0 ha al momento fatto perdere le sue tracce. Questi hacker si fanno pagare a peso d'oro per le loro professionalità. Basta chiedere in giro -spiegano dai vertici grillini all'Adnkronos- parliamo di cifre a 4 zeri al mese minimo, perché bisogna mettere in conto anche la possibilità di essere indagati e condannati".