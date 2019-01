4 gennaio 2019- 12:01 Macchiola nuovo dg Assilea

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Luigi Macchiola, 62 anni, è stato nominato Direttore Generale di Assilea dal Consiglio dell’Associazione italiana leasing e Consigliere Delegato dal Cda di Assilea Servizi. Macchiola sostituisce Gianluca De Candia che lascia dopo 19 anni in Associazione, di cui gli ultimi sette come Direttore Generale di Assilea e di Assilea Servizi, per approdare in Banca Ifis. Lo rende noto Assilea in un comunicato.Originario di Terni, romano di adozione, Macchiola è entrato in Banca Monte dei Paschi di Siena nel 1976, dove ha ricoperto diversi incarichi nella rete nazionale ed estera. Nella carriera direttiva nel 1991, è divenuto dirigente centrale nel 2003 e dal 2010 al 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale di Monte dei Paschi Leasing e Factoring. Sempre dal 2010 al 2014 è stato Consigliere di Assilea e poi nominato alla Presidenza di Assilea Servizi, nel 2012-2014 è componente del comitato tecnico credito e finanza di Confindustria Nazionale."Perdiamo un valido timoniere, che ha scelto una nuova sfida professionale e a cui auguriamo grandi successi ringraziandolo per tutti gli anni e i risultati conseguiti per Assilea e le società di leasing - commenta il presidente di Assilea, Enrico Duranti in merito all'uscita di De Candia - contemporaneamente l’Associazione acquisisce una nuova guida, molto esperta sia della macchina associativa, inclusa Assilea Servizi, sia del prodotto, quindi un’ottima garanzia per lo sviluppo di tutto il mondo del leasing e del noleggio a lungo termine".Intanto i dati confermano che nei primi 11 mesi dell’anno il leasing ha sfiorato i 27 miliardi di fatturato, con una crescita del +6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 669 mila contratti (+4,7%). I finanziamenti di beni Strumentali hanno superato gli 8 mld di stipulato (+12,2% in numero di contratti, +7,5% in valore), di cui 6,7 mld riconducibili al leasing finanziario che continua a beneficiare delle Agevolazioni sugli investimenti.